 بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال ''شعو'' بجدية وبشكل ملموس ﻿
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بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال ''شعو'' بجدية وبشكل ملموس

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 20:24 بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال شعو بجدية وبشكل ملموس | بوليتيك
بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال ''شعو'' بجدية وبشكل ملموس
كشفت معطيات صادرة عن وزارة الخارجية المغربية أن الاتصالات التي جرت بين المغرب وهولاندا ، خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية أثبتت نجاحها، و''ستمكن من الدفع بالتعاون القضائي

شوف تيفي

كشفت معطيات صادرة عن وزارة الخارجية المغربية أن الاتصالات التي جرت بين المغرب وهولاندا ، خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا خلال الأيام القليلة الماضية أثبتت نجاحها، و''ستمكن من الدفع بالتعاون القضائي بين البلدين إلى الأمام''.

وأكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن قيام السلطات الهولندية اليوم بالقبض على البرلماني السابق سعيد شعو يشكل تطورا هاما في معالجة القضية المرتبطة بالجريمة المنظمة والمستمرة منذ سنوات.

وأوضحت ذان المصادر، أن إعتقال ''محمد شعو'' يأتي تنفيذا لمذكرات اعتقال دولية صادرة عن السلطات القضائية المغربية منذ سنة 2010، وكذا طلب التسليم المقدم في حق شعو في يونيو 2015، حيث أن المعتقل الفار منذ 2010، سيواجه قدره الآن، وعليه أن يدافع عن نفسه ويجيب على كل أفعاله.

وإستنادا لذات المصادر، فإعتقال ''شعو'' لا علاقة له بالإجراءات القضائية في هولندا التي يتابع فيها بتهم أخرى ، حيث أنه للمرة الأولى منذ سبع سنوات من الانتظار يتم التعامل فيها بجدية مع طلبات المغرب وبشكل ملموس.

وأكدت الجهة ذاتها أن الإستجابة الهولندية لهذا الطلب تشكل اعترافا بمصداقية العدالة المغربية، وكذا التهم الموجهة إلى البرلماني السابق، تتعلق ''بوجود مؤامرة إجرامية و الفساد والتهريب الدولي للمخدرات''.



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اليوم 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

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