رسميا...''سعيد شعو'' سيحاكم في المغرب وسيقضي عقوبته الحبسية بهولندا ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن المطلوب رقم واحد للمغرب في هولاندا ''سعيد شعو'' سيتم التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بالمغرب فيما سيقضي عقوبته السجنية إن تمت إدانته ببلاد إقامته بالأراضي المنخفضة، وفق

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن المطلوب رقم واحد للمغرب في هولاندا ''سعيد شعو'' سيتم التحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بالمغرب فيما سيقضي عقوبته السجنية إن تمت إدانته ببلاد إقامته بالأراضي المنخفضة، وفق الإتفاقيات القضائية المبرمة بين المملكة المغربية وهولاندا.



وحسب ذات المصادر، فالتحقيق مع ''سعيد شعو'' طبقا لمذكرات القضاء المغربي سيقتصر على تهمة الإتجار الدولي في المخدرات، حيث ينتظر أن تستمر فترة التحقيق ومحاكمة ''شعو'' وقتا زمنيا بسبب المسطرة القضائية التي ينتظر أن تنطلق من التحقيق وصولا إلى آخر مرحلة من التقاضي.



وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، أن ''سعيد شعو'' لن تتم محاكمته بقضايا لها علاقة بحراك- الريف وأن التحقيق معه ومحاكمته سيقتصر على ''الإتجار الدولي في المخدرات'' وفق الضمانات التي قدمها المغرب لهولاندا.





