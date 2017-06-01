''العثماني'' يتحاشى مواجهة بن كيران ويغيب عن إجتماع الأمانة العامة ''للبيجيدي'' ﻿

إنطلق قبل قليل إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالمقر المركزي للحزب برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران بحضور جميع الأعضاء باستثناء عزيز الرباح ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

شوف تيفي





إنطلق قبل قليل إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالمقر المركزي للحزب برئاسة الأمين العام عبد الإله بن كيران بحضور جميع الأعضاء باستثناء عزيز الرباح ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.



وحسب موفد ''شوف تيفي'' من أمام مقر حزب ''المصباح'' فجميع أعضاء الأمانة العامة حضروا في الوقت المحدد سلفا وهو الخامسة والنصف مساء، حيث كان أول الواصلين للإجتماع عبد الإله بن كيران ومصطفى الرميد وباقي الأعضاء الآخرين، فيما لازال يتغيب عن الإجتماع إلى غاية هذه اللحظات كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.



وفيما عزت مصادر من الحزب أن السبب المباشر لغياب سعد الدين العثماني هو مخافة مواجهة عبد الإله بن كيران الذي يرفض إستصدار بلاغ لدعم حكومته، خاصة وأن التأخير تجاوز ساعة ونصف عن الموعد المحدد، يرى مقربون من سعد الدين العثماني أنه لازال في مكتبه بمقر رئاسة الحكومة للإشراف على إجتماع لمجلس رقابة مؤسسة عمومية.





