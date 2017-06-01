 فيديو يهز العالم الإسلامي: منقبة ترمي النقاب والمصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن | مجتمع

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن

عيوش مخرج الزين اللي فيك فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود | ثقافة و فنون

عيوش مخرج ''الزين اللي فيك'' فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود

بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال شعو بجدية وبشكل ملموس | بوليتيك

بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال ''شعو'' بجدية وبشكل ملموس

الأميرة للا حسناء تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

رسميا...سعيد شعو سيحاكم في المغرب وسيقضي عقوبته الحبسية بهولندا | بوليتيك

رسميا...''سعيد شعو'' سيحاكم في المغرب وسيقضي عقوبته الحبسية بهولندا

العثماني يتحاشى مواجهة بن كيران ويغيب عن إجتماع الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

''العثماني'' يتحاشى مواجهة بن كيران ويغيب عن إجتماع الأمانة العامة ''للبيجيدي''

فيديو يهز العالم الإسلامي: منقبة ترمي النقاب والمصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات | حوادث و حقوق

فيديو يهز العالم الإسلامي: منقبة ترمي النقاب والمصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات

الحرب على الأبواب : رسميا..قطر ترفض قائمة مطالب السعودية وحلفائها وتستعد لإعلان تحالف عسكري مع تركيا | دولي

الحرب على الأبواب : رسميا..قطر ترفض قائمة مطالب السعودية وحلفائها وتستعد لإعلان تحالف عسكري مع

بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ساحة الحمام بالدارالبيضاء وها شنو واقع | مجتمع

بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ''ساحة الحمام '' بالدارالبيضاء وها شنو واقع

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

فيديو يهز العالم الإسلامي: منقبة ترمي النقاب والمصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 19:33 فيديو يهز العالم الإسلامي: منقبة ترمي النقاب والمصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات | حوادث و حقوق
فيديو يهز العالم الإسلامي: منقبة ترمي النقاب والمصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر فتاة شابة منقبة، وهي تقوم في مشهد هز قلوب المسلمين بنزع النقاب وبرمي المصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات، قبل أن

"شوف تيفي"


تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر فتاة شابة منقبة، وهي تقوم في مشهد هز قلوب المسلمين بنزع النقاب وبرمي المصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات، قبل أن تعلن في آخر الفيديو اعتناقها للدين المسيحي.

وأشعل هذا الفيديو الذي أظهر هذه الفتاة وهي تهين الإسلام وتطالب المسلمات بالتخلي عن المصحف الكريم وجميع العقائد التي جاء بها الدين الإسلامي والتي تعتقد بأنها كانت سبب في استعباد المرأة.

وصب ملايين المسلمين سخطهم على صاحبة الفيديو المثير للجدل، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم وغضبهم الشديد بسبب مضمونه، مطالبين الفتاة بالتوقف عن إهانة الإسلام الذي يحمل رسالة تسامح تكرم المرأة المسلمة وغير المسلمة, واحتراما لديننا ولمشاعر المسلمين نتحفظ عن نشر الفيديو .



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفيديو المسلمين الإسلام المصحف الكريم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور..شوفو الجسم الضخم اللي أثار فضول مصطافي شاطئ عيد الذئاب بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شوفو الجسم الضخم اللي أثار فضول مصطافي شاطئ عيد الذئاب بالدارالبيضاء

بالفيديو..أفراد أسرة طلع ليهم الدم في شاطئ عين الذياب والسبب كوبل كيتبادل القبل‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..أفراد أسرة طلع ليهم الدم في شاطئ عين الذياب والسبب كوبل كيتبادل القبل‎

مؤلم..هذا ما وقع مع أسرة تنحدر من مدينة الحسيمة+صور | حوادث و حقوق

مؤلم..هذا ما وقع مع أسرة تنحدر من مدينة الحسيمة+صور

بالفيديو..شفار حكار تلقى لبنت في الشارع بالدشيرة..وها شنو وقع ليه بعدما حصل | حوادث و حقوق

بالفيديو..شفار حكار تلقى لبنت في الشارع بالدشيرة..وها شنو وقع ليه بعدما حصل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الوجه الآخر للحسيمة بعيدا عن الحراك | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

الوجه الآخر للحسيمة بعيدا عن الحراك

شوفو هذا شنو قال إلى كانت عندو 17 المليار...حلم غريب وطريف | بــووز

شوفو هذا شنو قال إلى كانت عندو 17 المليار...حلم غريب وطريف

بعد عبد الفتاح الجريني مع شاروخان.. الدوزي يطلق أغنيته الجديدة رفقة الفنان الهندي سلمان خان‎ | قنوات أخرى

بعد عبد الفتاح الجريني مع شاروخان.. الدوزي يطلق أغنيته الجديدة رفقة الفنان الهندي سلمان خان‎

أول أغنية من الألبوم المنتظر بشدة للنجم فوضيل مع المنتج العالمي ريدوان عبارة عن ديو راي رائع مع النجم العربي محمد عساف | قنوات أخرى

أول أغنية من الألبوم المنتظر بشدة للنجم ''فوضيل'' مع المنتج العالمي ''ريدوان'' عبارة عن ديو راي رائع مع النجم العربي محمد عساف

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن | مجتمع
منذ 16 دقيقة

مؤثر وبالفيديو... مغاربة عالقين بليبيا يناشدون الملك مساعدتهم العودة لأرض الوطن

عيوش مخرج الزين اللي فيك فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود | ثقافة و فنون

عيوش مخرج ''الزين اللي فيك'' فرحان بعد اختياره عضوا دائما في لجنة جوائز الأوسكار العالمية بهوليود

بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال شعو بجدية وبشكل ملموس | بوليتيك

بعد 7 سنوات من الإنتظار...هولاندا تتفاعل مع الطلب المغربي لاعتقال ''شعو'' بجدية وبشكل ملموس

الأميرة للا حسناء تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تترأس اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

﻿ ﻿
اليوم 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.