فيديو يهز العالم الإسلامي: منقبة ترمي النقاب والمصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر فتاة شابة منقبة، وهي تقوم في مشهد هز قلوب المسلمين بنزع النقاب وبرمي المصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات، قبل أن

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر فتاة شابة منقبة، وهي تقوم في مشهد هز قلوب المسلمين بنزع النقاب وبرمي المصحف الكريم في دلو مخصص لرمي النفايات، قبل أن تعلن في آخر الفيديو اعتناقها للدين المسيحي.

وأشعل هذا الفيديو الذي أظهر هذه الفتاة وهي تهين الإسلام وتطالب المسلمات بالتخلي عن المصحف الكريم وجميع العقائد التي جاء بها الدين الإسلامي والتي تعتقد بأنها كانت سبب في استعباد المرأة.

وصب ملايين المسلمين سخطهم على صاحبة الفيديو المثير للجدل، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم وغضبهم الشديد بسبب مضمونه، مطالبين الفتاة بالتوقف عن إهانة الإسلام الذي يحمل رسالة تسامح تكرم المرأة المسلمة وغير المسلمة, واحتراما لديننا ولمشاعر المسلمين نتحفظ عن نشر الفيديو .





