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بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 19:21 الحرب على الأبواب : رسميا..قطر ترفض قائمة مطالب السعودية وحلفائها وتستعد لإعلان تحالف عسكري مع تركيا | دولي
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وصل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية مساء اليوم إلى أنقرة لعقد لقاء يوم غد الجمعة مع نظيره التركي فكري إيشق، كما سيلتقي العطية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

شوف تيفي
وكالات

وصل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية مساء اليوم إلى أنقرة لعقد لقاء يوم غد الجمعة مع نظيره التركي فكري إيشق، كما سيلتقي العطية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسيبحث وزير الخارجية القطري مع مستقبليه تطورات الأزمة الخليجية التي تصاعدت مع إعلان عدد من الدول مقاطعة قطر وفرض حصار بري وجوي عليها، حيث ستشمل المباحثات ملف القاعدة العسكرية في قطر والتي طالبت دول الحصار بإغلاقها ضمن المطالب التي أرسلتها إلى الدوحة قبل أيام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب عن دعمه لقطر، وأكد أن المعاملة التي تلقاها على أيدي خصومها في الخليج "لا إنسانية وبالتأكيد غير إسلامية"، واعتبر أن قائمة المطالب "متعارضة مع القانون الدولي".

ووفق تقارير دولية، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن تحالف عسكري مباشر بين قطر وتركيا، رغم مطالب دول الجوار التي فرضت حصارا على الإمارة الصغيرة إغلاق قناة الجزيرة ووقف التعاون العسكري مع تركيا وإيران.


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