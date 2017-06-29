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بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ساحة الحمام بالدارالبيضاء وها شنو واقع | مجتمع

بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ''ساحة الحمام '' بالدارالبيضاء وها شنو واقع

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بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ''ساحة الحمام '' بالدارالبيضاء وها شنو واقع

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 19:13 بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ساحة الحمام بالدارالبيضاء وها شنو واقع | مجتمع
بالصور...إزالة التماثيل والتحف الفنية من ''ساحة الحمام '' بالدارالبيضاء وها شنو واقع
تفاجأ زوار ساحة محمد الخامس أو ما يعرف بين أبناء مدينة الدارالبيضاء بـ”ساحة الحمام”، بقرار إزالة كل التماثيل والمجسمات ومجموعة من التحف الفنية التي أثثت فضاءها الجميل بعد أن تم مؤخرا ترميمها،

شوف تيفي : علاء الصنوبري


تفاجأ زوار ساحة محمد الخامس أو ما يعرف بين أبناء مدينة الدارالبيضاء بـ”ساحة الحمام”، بقرار إزالة كل التماثيل والمجسمات ومجموعة من التحف الفنية التي أثثت فضاءها الجميل بعد أن تم مؤخرا ترميمها، وإعادة تأهيلها, و هو ما أثار دهشة واستغراب عدد من البيضاويين الذين يعتبرون الساحة معلمة تاريخية و متنفسا لهم و لأطفالهم خاصة في العطلة الموسمية و الصيفية .

تجدر الإشارة أن ساحة محمد الخامس توجد في مكان متميز بقلب مدينة الدار البيضاء حيث تتواجد العديد من المرافق الحيوية و الإدارية والمحلات التجارية.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي.علاء الصنوبري. التماثيل.ساحة الحمام.ازالة

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