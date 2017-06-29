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عاجل وبالصور..شوفو الجسم الضخم اللي أثار فضول مصطافي شاطئ عيد الذئاب بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 18:43 عاجل وبالصور..شوفو الجسم الضخم اللي أثار فضول مصطافي شاطئ عيد الذئاب بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..شوفو الجسم الضخم اللي أثار فضول مصطافي شاطئ عيد الذئاب بالدارالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن مياه شاطئ عين الذئاب بالبيضاء، ألقت قبل قليل من يومه الخميس، حوتا من الحجم الكبير، وهو الأمر الذي أثار مصطافي الشاطئ الذين تجمعوا حوله، معبرين عن دهشتهم الكبيرة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مياه شاطئ عين الذئاب بالبيضاء، ألقت قبل قليل من يومه الخميس، حوتا من الحجم الكبير، وهو الأمر الذي أثار مصطافي الشاطئ الذين تجمعوا حوله، معبرين عن دهشتهم الكبيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، حلت بالشاطئ المذكور، مرفوقة بعناصر تابعة للوقاية المدنية، التي قامت بانتشال الحوت إلى اليابسة بينما تكفل موظفون بمركز حفظ الصحة بـ "رش" مادة بالمكان الذي تم به العثور على الحوت.

وأوضح ذات المصدر أن "الحوت الكبير"، تم نقله من شاطئ عين الذئاب إلى وجهة غير معلومة للتخلص منه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الحوت البيضاء الشاطئ

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