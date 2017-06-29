مؤلم..هذا ما وقع مع أسرة تنحدر من مدينة الحسيمة+صور ﻿

أصيب ستة أشخاص ينحدرون من نواحي الحسيمة، ينتمون لعائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما انقلبت بهم سيارة خفيفة من نوع ''رونو إكسبريس'' كانوا على متنها، خلال توجههم إلى مدينة الدريوش على مستوى

"شوف تيفي"

أصيب ستة أشخاص ينحدرون من نواحي الحسيمة، ينتمون لعائلة واحدة بجروح متفاوتة الخطورة، بعدما انقلبت بهم سيارة خفيفة من نوع "رونو إكسبريس" كانوا على متنها، خلال توجههم إلى مدينة الدريوش على مستوى الطريق الجهوية رقم 511 الرابطة بين الدريوش وبن الطيب.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد قال شهود عيان، إن السيارة انقلبت بعدما إنفجر إطار عجلة خلفية فقد معها سائق السيارة التحكم في المقود، إذ تدحرجت لمرات ولمسافة مهمة، ما أسفر عن إصابة ركاب السيارة بينهما طفلين بجروح متفاوتة الخطورة وتعرض السيارة لأضرار جسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارتي إسعاف، إحداهما تابعة لجماعة بن الطيب وأخرى لجماعة أمطالسة إضافة لسيارة تابعة للوقاية المدنية، تم استخدامهم في نقل المصابين إلى المستشفى الحسني بالناظور نتيجة لخطورة إصاباتهم، بينما تم نقل الآخرين إلى المركز الصحي للدريوش، بينما حلت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز الدريوش لمكان الحادثة، وقامت بعملها في معاينة الحادث للكشف عن الأسباب والظروف التي تسببت في وقوعه.



