تجميد عضوية قطر وودائعها المالية بمجلس التعاون الخليجي خلال ساعات ﻿

كشفت صحيفة ''الأهرام العربي'' المصرية أن الدول العربية المقاطعة لقطر تتجه نحو تشديد مقاطعتها للدوحة، خلال الساعات القليلة المقبلة إذ لم تستجب لشروط مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال المده

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كشفت صحيفة "الأهرام العربي" المصرية أن الدول العربية المقاطعة لقطر تتجه نحو تشديد مقاطعتها للدوحة، خلال الساعات القليلة المقبلة إذ لم تستجب لشروط مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال المده الزمنية الممنوحة لها والتى تنتهي خلال الـ 72 ساعة المقبلة .



ووفق ذات المصدر، فالإجراءات المشددة الجديدة اتجاه قطر ستشمل أربع مجالات رئيسية تنطلق بمقاطعة اقتصادية شاملة، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء قاعدة عسكرية عربية من الدول الأربع في البحرين، وحجز ودائع قطر المالية لدى دول الخليج ومصر.



وإستنادا لذات المصدر، فالإجراءات ستشمل كذلك القاعدة العسكرية الجديدة في البحرين، والتي تعتبر أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج بعد التواجد الإيراني والتركي بوجه خاص في المنطقة.



وكانت الدول العربية الأربع قد أُمهلت قطر عشرة أيام لتحقيق 13 مطلبا ، بعد إعلان قطع العلاقات مع الدوحة.





