بالفيديو..شفار حكار تلقى لبنت في الشارع بالدشيرة..وها شنو وقع ليه بعدما حصل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خطير، يظهر لحظة تعرض شاب في عقده الثاني للاعتداء على يد مجموعة من المواطنين، انهالوا بالضرب عليه بعد إيقافه متلبسا بمحاولة سرقة فتاة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خطير، يظهر لحظة تعرض شاب في عقده الثاني للاعتداء على يد مجموعة من المواطنين، انهالوا بالضرب عليه بعد إيقافه متلبسا بمحاولة سرقة فتاة.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله جرت على الساعة السادسة من صباح يومه الخميس بالدشيرة الجهادية، حيث اعترض شخصان سبيل فتاة خلال خروجها للعمل، حيث قاما بالاعتداء عليها إلا أن صوت صراخها وصل لمجموعة من المواطنين الذين قاموا بمطاردتهما، حيث تم إيقاف أحدهما تم تسليمه للمصالح الأمنية.



