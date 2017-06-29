عاجل وبالصور..انفجار قنينة غاز وحريق مهول بسوق شعبي بمدينة سلا ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الخميس، حريق مهول داخل سوق ''الكلب'' الشعبي المتخصص في بيع الخشب والذي يتواجد بحي الشيخ المفضل بمدينة سلا.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الخميس، حريق مهول داخل سوق "الكلب" الشعبي المتخصص في بيع الخشب والذي يتواجد بحي الشيخ المفضل بمدينة سلا.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن خمس شاحنات تابعة للوقاية المدينة، تقوم في هذه اللحظات بمعملها في إخماد ألسنة النيران المتصاعدة، والتي انتشرت في الجهة الأمامية للسوق.

وأوضح المصدر ذاته أن انفجار قنينة غاز، كان سببا في اندلاع النيران وانتشارها في العديد من المحلات التجارية الصفيحية.