بالصورة.. شاهد لأول مرة سعيدة شرف في كامل أناقتها وهي ترتدي سروال دجينز ﻿

توصلت شوف تيفي بصورة حصرية للفنانة المغربية سعيدة شرف وهي ترتدي سروال الدجينز وتيشورت أبيض مع تسريحة شعر مختلفة في مشهد غير مألوف حيث ظهرت لأول مرة في كامل أناقتها وجمالها كأنها شابة في العشرينيات

شوف تيفي:ماريا جعدود

توصلت شوف تيفي بصورة حصرية للفنانة المغربية سعيدة شرف وهي ترتدي سروال الدجينز وتيشورت أبيض مع تسريحة شعر مختلفة في مشهد غير مألوف حيث ظهرت لأول مرة في كامل أناقتها وجمالها كأنها شابة في العشرينيات من عمرها. كما ظهرت مختلفة تماما على الزي الصحراوي "الملحفة" والذي تعود عليه جمهورها المغربي منذ بدايتها الفنية سنة 2006

جدير بالذكر أن الفنانة الصحراوية سعيدة شرف تستعد لإصدار أغنية مغربية شبابية وأغنية بإيقاع الراب رفقة المجموعة الغنائية "آش كاين" بالتأكيد ستفاجئ بها جمهورها.