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بالصور..بعد نشر صورهما وهما في وضعيات ساخنة...هذا هو جديد ر يهانا وعشيقها الملياردير السعودي

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 16:26 بالصور..بعد نشر صورهما وهما في وضعيات ساخنة...هذا هو جديد ر يهانا وعشيقها الملياردير السعودي | ثقافة و فنون
بالصور..بعد نشر صورهما وهما في وضعيات ساخنة...هذا هو جديد ر يهانا وعشيقها الملياردير السعودي
كشف موقع صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، أن العلاقة الجديدة بين الملياردير السعودي حسن جميل ومغنية البوب الأمريكية ''ريهانا''، تسببت في تدهور علاقة هذه الأخيرة بصديقتها السابقة ''ناعومي كامبل''.

"شوف تيفي"

كشف موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، أن العلاقة الجديدة بين الملياردير السعودي حسن جميل ومغنية البوب الأمريكية "ريهانا"، تسببت في تدهور علاقة هذه الأخيرة بصديقتها السابقة "ناعومي كامبل".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الممثلة ناعومي كامبل التي كانت على علاقة مثلية مشبوهة مع "ريهانا" انزعجت بسبب ارتباط صديقتها السابقة برجل آخر وبالتحديد بالملياردير السعودي حسن جميل.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن كامل وريهانا، انفصلا قبل مدة، بسبب تدهور العلاقة بينهما، وهو ما حاولت النجمتان في خرجاتهما الإعلامية تكذيبه ونفيه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ريهانا ناعومي كامبل البوب

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