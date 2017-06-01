إعتقال البرلماني ''شعو'' يربك لجان دعم حراك-الريف بأوروبا ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن خبر إعتقال ''سعيد شعو'' إنتشر بشكل واسع بين نشطاء لجان حراك-الريف الذين بدأوا بالتعليق على الخبر، ومدى تأثيره على تنظيم الوقفات الإحتجاجية التي شهدتها بعض العواصم

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن خبر إعتقال "سعيد شعو" إنتشر بشكل واسع بين نشطاء لجان حراك-الريف الذين بدأوا بالتعليق على الخبر، ومدى تأثيره على تنظيم الوقفات الإحتجاجية التي شهدتها بعض العواصم الأوروبية المنظمة من قبل لجان دعم حراك- الريف.



وأضاف ذات المصدر، أن إعتقال "سعيد شعو" ستكون له أثار مباشرة على نشطاء اللجان الذين كانوا يحظون بدعم البرلماني السابق، والمطلوب للعدالة المغربية بموجب مذكرات الاعتقال الصادرة في 2010 و2015 عن القضاء بسبب تورطه في الاتجار الدولي في المخدرات.



وكان آخر خروج إعلامي للمعتقل الذي إنطلقت المساطر القانونية لترحيله للمغرب مباشرة بعد توقيفه صبيحة اليوم من قبل الشرطة الهولندية، جرى أياما قبل الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.



وجاء خبر إعتقال "سعيد شعو" بعد إدراج إسمه من قبل تقارير إعلامية كأحد أبرز الداعمين لحراك- الريف بهدف تغيير مسار المطالب الإجتماعية التي رفعها المحتجون في وقفاتهم منذ 7 أشهر.