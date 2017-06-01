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عاجل..هذا ما قالته الصحافة الهولندية حول اعتقال شعو وتسليمه للمغرب

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 16:35 عاجل..هذا ما قالته الصحافة الهولندية حول اعتقال شعو وتسليمه للمغرب | بوليتيك
عاجل..هذا ما قالته الصحافة الهولندية حول اعتقال شعو وتسليمه للمغرب
أكدت وسائل إعلام هولندية قبل قليل من يومه الخميس، أن إلقاء الشرطة الهولندية القبض على البرلماني السابق سعيد شعو، جاء من أجل تورطه في الاتجار بالمخدرات، ولا علاقة للأمر بما يقع بمنطقة الريف

"شوف تيفي"

أكدت وسائل إعلام هولندية قبل قليل من يومه الخميس، أن إلقاء الشرطة الهولندية القبض على البرلماني السابق سعيد شعو، جاء من أجل تورطه في الاتجار بالمخدرات، ولا علاقة للأمر بما يقع بمنطقة الريف بالمغرب.

وحسب موقع "nu.nl" الهولندي فإن "شعو"، يتواجد في هذه اللحظات بمحكمة للإستئناف بهولندا، حيث يتنظر قرار المدعي العام، حتى يتم ترحيله صوب المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أكد اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض بهولندا على مهرب المخدرات سعيد شعو.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن بوريطة "أخبر المجلس الحكومي بأنه تم إلقاء القبض على سعيد شعو بهولندا، من أجل متابعته على الجرائم التي ارتكبها"، وأكد أنه "سيتم تسليمه للمغرب".

وأضاف الخلفي أن المغرب سبق وأن قدم مذكرة بحث من أجل توقيف هذا المهرب المعروف.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعيد شعو المخدرات هولندا

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إعتقال البرلماني شعو يربك لجان دعم حراك-الريف بأوروبا | بوليتيك

إعتقال البرلماني ''شعو'' يربك لجان دعم حراك-الريف بأوروبا

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اليوم 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

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