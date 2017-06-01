عاجل..هذا ما قاله وزير الخارجية بوريطة حول اعتقال شعو بهولندا ﻿

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض بهولندا على مهرب المخدرات سعيد شعو.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الخميس أنه تم إلقاء القبض بهولندا على مهرب المخدرات سعيد شعو.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن بوريطة "أخبر المجلس الحكومي بأنه تم إلقاء القبض على سعيد شعو بهولندا، من أجل متابعته على الجرائم التي ارتكبها"، وأكد أنه "سيتم تسليمه للمغرب". وأضاف الخلفي أن المغرب سبق وأن قدم مذكرة بحث من أجل توقيف هذا المهرب المعروف.

وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أكد في وقت سابق، إجراء اتصالات الأسبوع المنصرم بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا.

وأشار إلى أن هذا المهرب المعروف، كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015.

وذكر المصدر ذاته بأنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب.