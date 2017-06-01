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فاجعة..انتشال جثت ثلاثة أشخاص قضوا غرقا بكل من سلا والرماني بالخميسات

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 16:07 فاجعة..انتشال جثت ثلاثة أشخاص قضوا غرقا بكل من سلا والرماني بالخميسات | حوادث و حقوق
فاجعة..انتشال جثت ثلاثة أشخاص قضوا غرقا بكل من سلا والرماني بالخميسات
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بكل من سلا و دائرة الرماني التابعة لإقليم الخميسات أمس الأربعاء واليوم الخميس ، من انتشال جثت ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا .

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بكل من سلا و دائرة الرماني التابعة لإقليم الخميسات أمس الأربعاء واليوم الخميس ، من انتشال جثت ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا .

وأادت السلطات المحلية بسلا ، بأن عناصر الوقاية المدنية بالمدينة تمكنت صباح اليوم الخميس من انتشال جثة شاب في عقده الثالث لقي مصرعه غرقا بشاطئ المدينة بالقرب من قصبة كناوة.

كما تمكنت فرقة الغطاسين التابعة لمركز الوقاية المدنية بدائرة الرماني، فجر أمس الأربعاء ، من انتشال جثتي شابين لقيا مصرعهما غرقا في نهر خنوسة بضواحي جماعة الزحيليكة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الخميسات.

يذكر أن شابا في عقده الثاني، لقي مصرعه غرقا أيضا مطلع الاسبوع الجاري ، وذلك بكاريان أيت بلقاسم ضواحي مدينة تيفلت بإقليم الخميسات حيث لايزال البحث جاريا عن جثته.

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المغرب شوف تيفي سلا دائرة الروماني الوقاية المدنية إقليم الخميسات

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