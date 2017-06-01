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يا ربي السلامة..مراهق تخاطر مع صحابوا يدفنوه حي وياخذ 26 ألف ريال..وهذه هي النهاية المأساوية لهذا القرار | دولي

يا ربي السلامة..مراهق تخاطر مع صحابوا يدفنوه حي وياخذ 26 ألف ريال..وهذه هي النهاية المأساوية لهذا

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يا ربي السلامة..مراهق تخاطر مع صحابوا يدفنوه حي وياخذ 26 ألف ريال..وهذه هي النهاية المأساوية لهذا القرار

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 15:44 يا ربي السلامة..مراهق تخاطر مع صحابوا يدفنوه حي وياخذ 26 ألف ريال..وهذه هي النهاية المأساوية لهذا القرار | دولي
يا ربي السلامة..مراهق تخاطر مع صحابوا يدفنوه حي وياخذ 26 ألف ريال..وهذه هي النهاية المأساوية لهذا القرار
فارق مراهق الحياة، خلال الأسبوع الجاري، بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب، بعد رهان مع أصدقائه بمبلغ 130 دولار حوالي ا ''1300 درهم مغربية''، على دفنه حيا في مدينة كوراد الهندية.

"شوف تيفي"

فارق مراهق الحياة، خلال الأسبوع الجاري، بطريقة تهز النفوس وتدمي القلوب، بعد رهان مع أصدقائه بمبلغ 130 دولار حوالي ا "1300 درهم مغربية"، على دفنه حيا في مدينة كوراد الهندية.

وحسب وسائل إعلام عالمية في كشفها عن تفاصيل الفاجعة فإن المراهق، راهن على دفنه حيا لمدة يوم كامل تحت الأرض مقابل مبلغ 130 دولارا، وبسبب الطريقة الخاطئة والمكان الخطأ الذي دفن فيه المراهق فإنه فارق الحياة اختناقا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالك البالغ من العمر 17 عاما، تم سحبه من القبر، حيث كان ما يزال على قيد الحياة إلا أنه لفظ أنفاسه بعد دقائق من انتشاله.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهند الاختناق القبر

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