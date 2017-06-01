عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب ﻿

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قبل قليل، عن إعتقال المطلوب الأول عن توجيه ودغم حراك- الريف من الخارج، البرلماني السابق وتاجر المخدرات ''شعيد شعو''.

شوف تيفي



أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قبل قليل، عن إعتقال المطلوب الأول عن توجيه ودغم حراك- الريف من الخارج، البرلماني السابق وتاجر المخدرات "شعيد شعو".



وحسب موفد "شوف تيفي" من من الندوة الصحفية التي يعقدها الخلفي في هذه الأثناء عقب إجتماع المجلس الحكومي اليوم، فقد انطلقت الإجراءات والمساطر القانونية لترحيل "شعو" للمغرب تفعيلا لطلب الإيقاف الدولي الصادر عن قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء.



ويأتي اعتقال "شعيد شعو" بعد المعطيات والأبحاث الأولية الجارية عن علاقته من مقر إقامته بهولاندا، ببارونات المخدرات وكذا مسؤوليته عن دعم بعض نشطاء حراك-الريف.