العثماني يطالب الوزراء بالتنسيق واليقظة والتعاون لتنزيل مشاريع ''برنامج الحسيمة منارة المتوسط'' ﻿

دعا سعد الدين العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم وزراءه إلى التنسيق على أعلى مستوى، والتعبئة من طرف الجميع لتكون الأغلبية الحكومية في مستوى تطلعات الملك محمد السادس والشعب المغربي.

شوف تيفي



دعا سعد الدين العثماني خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم وزراءه إلى التنسيق على أعلى مستوى، والتعبئة من طرف الجميع لتكون الأغلبية الحكومية في مستوى تطلعات الملك محمد السادس والشعب المغربي.



وصرح العثماني في كلمته الإفتتاحية للمجلس الحكومي، أن التنسيق الكامل واليقظة بين القطاعات الوزارية هو الكفيل بالتنزيل الجيد للمشاريع المبرمجة والموقعة في إطار النهوض بإقليم الحسيمة، وباقي ربوع المملكة المغربية، مطالبا الجميع من وزراء ووزراء منتدبين وكتاب الدولة إلى بذل أقصى الجهود ومضاعفتها للإحتياط أثناء توقيع الإتفاقيات.



ووعد العثماني القيام بجرد شامل للمشاريع والبرامج والإتفاقيات الموقعة، للوقوف على وقت وطريقة توقيع المشاريع وإنجازها، عبر إنسياب المعلومة بين جميع المعنيين والمتدخلين.