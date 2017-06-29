بالفيديو والصورة.. أول رد للممثلة المغربية نرجس الحلاق بعد ظهورها في فيلم مثير وهي تتبادل القبل الساخنة ﻿

بعد ساعات من تداول الفيديو الخاص بفليم مغربي، تم وصفه بالمثير للجدل نظرا لتضمنه مشاهد وصفت بالساخنة والتي تحمل إيحاءات جنسية، نشرت بطلة الفيلم نرجس الحلاق

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تداول الفيديو الخاص بفليم مغربي، تم وصفه بالمثير للجدل نظرا لتضمنه مشاهد وصفت بالساخنة والتي تحمل إيحاءات جنسية، نشرت بطلة الفيلم نرجس الحلاق يومه الخميس، تدوينة على حسابها بالفايسبوك والانستغرام، اعتبرها بعض النشطاء، ردا منها على الانتقاذ اللاذع الذي تعرضت له بسبب تبادلها للقبل الساخنة في إحدى المشاهد مع ممثل مغربي آخر .

وكتبت نرجس الحلاق في تدوينتها التي أرفقتها بصورة لها من الفيلم المثير للجدل "صباح الخير أصدقائي..الحالم هو الفائز الذي لا يستسلم أبدا".

وتفاعل العديد من النشطاء مع تدوينة الحلاق التي تعرفوا عليها سابقا من خلال سلسلة كوميدية شاركت فيها رفقة حسن الفد، حيث استغل البعض منهم الفرصة لتوجيه العتاب لها، مؤكدين أن اللقطات الساخنة التي ظهرت بها ستسيئ لمسارها الفني.