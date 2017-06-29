مسؤول طبي يكشف حقيقة خضوع رجل أمن لفحوصات خاصة ''بالحوامل'' بالحسيمة ﻿

صرح مصدر طبي بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، أن الأمني الذي ظهر في الصورة وهو يحمل فحصا بالأشعة échographie تعرض لإصابة بواسطة حجرة على مستوى جهازه التناسلي خلال الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم

شوف تيفي



صرح مصدر طبي بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، أن الأمني الذي ظهر في الصورة وهو يحمل فحصا بالأشعة échographie تعرض لإصابة بواسطة حجرة على مستوى جهازه التناسلي خلال الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة يوم العيد.



وحسب معطيات حصلت عليها "شوف تيفي" فالطبيبة المختصة بالأشعة بمستشفى محمد الخامس هي من قامت بإجراء الفحص بالأشعة الداخلية، بعد تعرضه لاصابة في الكف واُخرى في "جهازه التناسلي" و"المسالك البولية" ، مما جعله يتبول الدم، وهو ما اقتضى إخضاعه لفحص بالأشعة échographie.



وأوضح ذات المصدر، أن الفحص بالأشعة الداخلية الظاهر في الصورة، يخضع له جميع المصابين والمرضى خاصة على مستوى المسالك البولية، حيث كان من الضروري القيام بالفحص الدقيق لتشخيص الحالة، وأن هذا النوع من الأشعة ليس حكرا فقط على الحوامل كما يروج فايسبوكيا.