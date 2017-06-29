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عمل بطولي لشاب مغربي في إيطاليا..هكذا أنقذ إيطالية حاولت الانتحار+صور

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 14:07 عمل بطولي لشاب مغربي في إيطاليا..هكذا أنقذ إيطالية حاولت الانتحار+صور | مجتمع
عمل بطولي لشاب مغربي في إيطاليا..هكذا أنقذ إيطالية حاولت الانتحار+صور
كشفت وسائل إعلام إيطالية أن شابا مغربيا، قام أمس الأربعاء بعمل بطولي بمدينة طورينو حينما أنقذ سيدة في عقدها الرابع حاولت الانتحار داخل مكتب للضمان الاجتماعي، بسبب رفض منحها تعويضات البطالة.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن شابا مغربيا، قام أمس الأربعاء بعمل بطولي بمدينة طورينو حينما أنقذ سيدة في عقدها الرابع حاولت الانتحار داخل مكتب للضمان الاجتماعي، بسبب رفض منحها تعويضات البطالة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشاب المغربي المدعو "أنس أصبحي" تفاجأ بالسيدة الإيطالية وهي تقوم بسكب الكحول على جسدها وإضرام النار فيه، ما أثار حالة من الهلع والرعب داخل مبنى الضمان الاجتماعي، حيث فر الموظفون خارجا، إلا الشاب المغربي تدخل وأخذ مطفأة الحريق المتواجدة بعين المكان واستخدمها لإخماد النيران التي انتشرت بجسد المرأة.

وأكدت المصادر أن الشاب المغربي لازم الإيطالية التي طلبت منه أن يتصل بأسرتها ليخبرهم بما وقع، قبل أن يصل المسعفون لأخذها إلى المستشفى، حيث كشفت الفحوصات الأولية التي أجريت لها أنها أصيبت بحروق بليغة بمناطق مختلفة من جسمها.

وأشارت نفس المصادر أن الرأي العام الإيطالي عبر عن إعجابه بسلوك المغربي الذي يعاني بدوره من البطالة، وقد استقبله مدير الضمان الإجتماعي بطورينو صباح أمسه الأربعاء لتوجيه الشكر له بعد عمله البطولي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شاب مغربي البطالة النار مغربي

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