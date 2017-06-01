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هذا هو مصير رئيس دائرة أمنية بسلا حصلوه متلبس ب''الرشوة''

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 13:52 هذا هو مصير رئيس دائرة أمنية بسلا حصلوه متلبس بالرشوة | حوادث و حقوق
هذا هو مصير رئيس دائرة أمنية بسلا حصلوه متلبس ب''الرشوة''
تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الأربعاء، من توقيف عميد شرطة ممتاز يرأس دائرة أمنية بمدينة سلا ، برفقة شخص آخر ، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق الرشوة

"شوف تيفي"

تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الأربعاء، من توقيف عميد شرطة ممتاز يرأس دائرة أمنية بمدينة سلا ، برفقة شخص آخر ، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي عن طريق الرشوة والمشاركة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في موضوع شكاية تقدم بها أحد الأشخاص ، يتهم فيها المسؤول الأمني والوسيط بتعريضه للابتزاز ، بدعوى التغاضي عن تفعيل إجراءات البحث في ملف الشيك بدون رصيد المسجل في مواجهته.

وأشار البلاغ إلى أنه تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي من الطرف الشاكي ، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة الرشوة رئيس دائرة أمنية سلا

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