خطير وهام للمغاربة.. القنينات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المياه قد تؤدي للإصابة بالسرطان..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

كشفت وكالة ''سبوتنيك'' أن علماء، حذروا من الطريقة التي نستهلك بها المياه، مشيرين إلى أن الماء جزء مهم في الحياة اليومية، ولا يساعد شرب الماء فقط على البقاء على قيد الحياة، ولكنه يساعد على الحفاظ على

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "سبوتنيك" أن علماء، حذروا من الطريقة التي نستهلك بها المياه، مشيرين إلى أن الماء جزء مهم في الحياة اليومية، ولا يساعد شرب الماء فقط على البقاء على قيد الحياة، ولكنه يساعد على الحفاظ على بشرة صافية.

وأوضحت الوكالة الروسية أن العلماء، أكدوا على أن طريقة حفظ المياه يمكن أن تكون بنفس القدر من الأهمية لتناول المياه، مؤكدين على أن عبوات المياه البلاستيكية، أضرارها أكثر من فوائدها، مشيرة إلى أن عبوات المياه البلاستيكية بها مواد كيميائية وبكتيريا ضارة، لأنها ليست مصنوعة لإعادة تعبئتها، حيث تحتوي على مادة كيميائية تسمى "بيسفينول A" المستخدمة في البلاستيك والتي يعتقد أنها تسبب الفوضى في الهرمونات الجنسية، وخاصة عند النساء،.

وأكدت الوكالة الروسية أن الدكتورة ماري جلنفيل، قالت إن بعض المواد الكيميائية الموجودة في العبوات البلاستيكية يمكن أن يكون لها آثار على كل النظام داخل أجسادنا، مشيرة إلى أنها يمكن أن تؤثر على التبويض، وزيادة خطر التعرض للمشاكل الهرمونية مثل تكيس بطانة الرحم وسرطان الثدي وغيرها، مضيفة أن تأثير هذه العبوات ليس واضحًا تمامًا، وقد يكون عاملًا في ازدياد عدد الأمراض البشرية مثل سرطان الثدي ومرض القلب والعيوب الخلقية التناسلية.