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العثماني الوزير الضاحك بلا سبب يبدأ انطلاقته بمنطق فرق تسد

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 13:30 العثماني الوزير الضاحك بلا سبب يبدأ انطلاقته بمنطق فرق تسد | بوليتيك
العثماني الوزير الضاحك بلا سبب يبدأ انطلاقته بمنطق فرق تسد
ما معنى اختيار رئيس الحكومة مخاطبة المغاربة من خلال منابر صحفية بعينها؟ وما معنى وجود المنابر المقصية في المشهد الإعلامي إن كانت تعامل بمنطق ''باك صاحبي'' أو الأولوية للمقربين؟ وهل سي العثماني هو

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ما معنى اختيار رئيس الحكومة مخاطبة المغاربة من خلال منابر صحفية بعينها؟ وما معنى وجود المنابر المقصية في المشهد الإعلامي إن كانت تعامل بمنطق "باك صاحبي" أو الأولوية للمقربين؟ وهل سي العثماني هو رئيس حكومة لجميع المغاربة أم هو مبعوث لثلة من الشعب ولثلة من الصحفيين؟ هي أسئلة محيرة تعكس انطلاقة خاطئة للعثماني، ولعل تجليات تلك الانطلاقة تصريحه بمناسبة اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، الذي أبان عن ضعف واضح لرئيس الحكومة في تدبير ملف شائك، يلزمه الكثير من العمل لا "شواري" من الوعود الفارغة... بالتالي اختار من يمرر كلامه بسلاسة وبلا مشاكل تذكر، عملا بمقولة "كم من حاجة قضيناها بتركها" فإقصاء "شوف تيفي" أو غيرها من المنابر الإعلامية المؤثرة لن يغير من موقعها شيئا، لكن من المؤكد أن ذلك سيغير من نظرة الصحافة الوطنية لرئيس حكومة بدأ مشواره بسياسة فرق تسد، حتى أصبحنا نتحسر على أيام سي بن كيران الذي رغم عيوبه التي كنا نشرّحها أمام الملأ إلا أنه لم يستثن منبرا صحفيا واحدا من تصريحاته، ولا تعامل بمنطق "باك صاحبي" و "العام زين" وكان يرحب بـمنبر "شوف تيفي" حتى في غرفة نومه رغم انزعاجه أحيانا مما ننشره عنه من أخبار...الفرق واضح بين من يملك حب الجماهير ومن جاءت به الحملة واستأسد على الصحفيين...وظن أنه قادر عليهم وسيلجم ألسنتهم...فما هكذا تكون الانطلاقة الناجحة يا رئيس الحكومة "الضاحك" بلا سبب!

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العثماني الوزير الضاحك فرق تسد شوف تيفي chouftv

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