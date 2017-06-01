فيديو جد صادم..مواطن طلع ليه الدم لقا السبيطار مفايهش الأطباء والممرضين..والمفاجأة الصادمة شوفو شنو لقا في واحد الغرفة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعبير مواطن عن غضبه الشديد، بعد أن وجد مستوصفا خاليا بدون حراسة وبدون طاقم طبي يستقبل الحالة المرضية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعبير مواطن عن غضبه الشديد، بعد أن وجد مستوصفا خاليا بدون حراسة وبدون طاقم طبي يستقبل الحالة المرضية.

وأوضح هذا المواطن خلال قيامه بجولة داخل المستوصف المتواجد بمنطقة أفورار بأزيلال، أنه عثر على غرفة داخله تم تجهيزها بتلفاز ومفروشات يستخدمها الممرضون للراحة ، معبرا عن غضبه واسيائه الشديد من تجهيز هذه الغرفة والتخلي عن المرضى المحتاجين للمساعدة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم من تجهيز غرفة داخل مستوصف تابع لوزارة الصحة، داعين هذه الأخيرة إلى فتح تحقيق حول الأغراض التي تتم داخل الغرفة التي تم العثور عليها.