بالصورة..هذا هو مصير مجرمين خطيرين ملقبين بالنمس وقنبولة بإنزكان ﻿

أحالت مصالح منطقة أمن إنزكان، أمس الأربعاء 28 يونيو، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 21 سنة ملقبان بـ ''النمس وقنبولة''، للاشتباه في ارتباطهم بعصابة

"شوف تيفي"

أحالت مصالح منطقة أمن إنزكان، أمس الأربعاء 28 يونيو، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 21 سنة ملقبان بـ "النمس وقنبولة"، للاشتباه في ارتباطهم بعصابة إجرامية متخصصة في السرقات العنيفة والاعتداءات بالسلاح الأبيض.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعلومات المتعلقة بهذه القضية كشفت أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف الجناة يتحدد في استخدام دراجتين من النوع فائق السرعة لاستهداف حقائب وهواتف المارة، فضلا عن استعمال السلاح الأبيض أو التهديد بواسطته لارتكاب عمليات السرقة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تبين من خلال البحث أن المشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية، ينشطون بكل من أحياء أكادير، إنزكان، تيكيوين وكذا بمنطقة الدراركة؛ حيث بلغ عدد الضحايا الذين تعرفوا عليهم 25 شخصا.

وأكد ذات المصادر أن إيقاف المشتبه فيهم، تأتى بفضل يقظة عناصر فرقة الدراجين والتي تمكنت من رصد المشتبه فيهم بعدما تم تعقبهم من طرف دورية للدراجين تابعة لمنطقة أمن أكادير، عقب ارتكابهم سرقة بالخطف على مستوى حي الهدى.