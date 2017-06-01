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مجلس حكومي لمناقشة تعويم الدرهم ونقل إختصاصات سلطة العدل لرئيس النيابة العامة

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 12:45 مجلس حكومي لمناقشة تعويم الدرهم ونقل إختصاصات سلطة العدل لرئيس النيابة العامة | بوليتيك
مجلس حكومي لمناقشة تعويم الدرهم ونقل إختصاصات سلطة العدل لرئيس النيابة العامة
ينعقد في هذه اللحظات مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني إنطلق بعرض تقرير لوزير الاقتصاد والمالية حول ''الانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن'' كمقدمة لتعويم الدرهم.

شوف تيفي

ينعقد في هذه اللحظات مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني إنطلق بعرض تقرير لوزير الاقتصاد والمالية حول "الانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن" كمقدمة لتعويم الدرهم.

ويتدارس المجلس كذلك مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وسيواصل المجلس أشغاله وفق البوابة الإلكترونية لرئاسة الحكومة، بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث جائزة محمد السادس لفن الحروفية، والثاني بتمديد مقتضيات المادتين الأولى والثانية من المرسوم بشأن تخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية إلى موظفي وأعوان مصلحة الطبع والنشر التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير المطروح للتداول في الإجتماع الحكومي، بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

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