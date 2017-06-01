خطير وهام لجميع مستخدمي مسانجر الفايسبوك: حضيو راسكم ﻿

كشف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مثيرة وجد خطيرة، تهم تطبيق المسانجر بالفايسبوك، والتي تؤكد أن مستخدمي هذا التطبيق معرضون لقرصنة حسابهم الفايسبوكي بواسطة فيروس يظهر على

"شوف تيفي"

كشف العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مثيرة وجد خطيرة، تهم تطبيق المسانجر بالفايسبوك، والتي تؤكد أن مستخدمي هذا التطبيق معرضون لقرصنة حسابهم الفايسبوكي بواسطة فيروس يظهر على شكل صورة.

وأوضح النشطاء أن مستخدمي الفايسبوك، تصلهم رسالة عبارة عن رابط يحمل صورتهم التي يعتقدون بأنها ذكرى من ذكريات الصداقة على الفايسبوك، ومباشرة بعد نقرهم على هذا الرابط فإن فيروسا خطير ا، يقوم بسرقة جميع المعلومات الموجودة في الحاسوب والهاتف النقال من نوع "الأندرويد"، بالإضافة إلى أنه يستبب للضحية في الإحراج مع أصدقائه بسبب انتشار صور إباحية وجنسية على حسابه.

وطالب النشطاء بنشر هذه المعلومات بخصوص الفيروس الجديد، الذي نشرته مجموعة قيل إنها صهيونية تدعى " اقتلوا العرب".