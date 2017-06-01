 خطير..معركة دامية تهز موريتانيا: شاب مغربي تحرش بفتاة وحاول لمسها في أماكن حساسة..وها شنو وقع ﻿
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خطير..معركة دامية تهز موريتانيا: شاب مغربي تحرش بفتاة وحاول لمسها في أماكن حساسة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 10:28 خطير..معركة دامية تهز موريتانيا: شاب مغربي تحرش بفتاة وحاول لمسها في أماكن حساسة..وها شنو وقع | دولي
خطير..معركة دامية تهز موريتانيا: شاب مغربي تحرش بفتاة وحاول لمسها في أماكن حساسة..وها شنو وقع
كشفت مصادر إعلامية موريتانية، يومه الخميس، أن حي صالة قبالة مفترق طرق المستشفى الجهوي المعروف محليا بمستشفى إسبانيا بموريتانيا، عرف وقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من المواطنيين ومواطن مغربي، استعملت

"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلامية موريتانية، يومه الخميس، أن حي صالة قبالة مفترق طرق المستشفى الجهوي المعروف محليا بمستشفى إسبانيا بموريتانيا، عرف وقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من المواطنيين ومواطن مغربي، استعملت فيها الاسلحة البيضاء وقد نتج عن تلك المشاجرة إصابات متفاوتة الخطورة، تعرض لها موريتانيان.

وحسب موقع "أنواديبو" الموريتاني فقد كان سبب المشاجرة العنيفة هو محاولة مواطن موريتاني يمتهن بيع رصيد الهاتف إنقاذ شابة موريتانية تعرضت للتحرش من قبل مواطن مغربي ، حيث فوجئت الفتاة العشرينية أثناء شحنها لجوالها بالرصيد بشاب يحمل الجنسية المغربية وهو يحاول لمسها في أماكن حساسة فى جسمها وعندما التفتت إليه صرخت فى وجهه وصدته عن مبتغاه محاولة فى الوقت ذاته الإحتماء ببائع الرصيد الذى كان منشغلا فى عملية التحويل.

وأضاف الموقع الموريتاني أن بائع رصيد الهاتف، قام بمهاجمة المغربي بالحجارة ، حيث قام بتحرير ذراع الشابة من قبضته وهرول بإتجاه شقته التى لاتبعد سوى خمسة أمتار من مسرح الواقعة وجلب معه سكينا، لتندلع المعركة بينه وبين بعض الموريتانيين قبل أن يفر إلى وجهة غير معلومة.

‫شوف تيفي

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