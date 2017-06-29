صور متشرد يرتدي لباسا على شكل الراية الوطنية المغربية تشعل الفايسبوك..وها شنو قالوا عليه المغاربة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا، تظهر شخصا يعيش حياة التشرد بالمغرب، وهو يرتدي لباسا على شكل الراية الوطنية المغربية، وذلك خلال قيامه بالبحث عن شيء ما بمكان مخصص لرمي

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا، تظهر شخصا يعيش حياة التشرد بالمغرب، وهو يرتدي لباسا على شكل الراية الوطنية المغربية، وذلك خلال قيامه بالبحث عن شيء ما بمكان مخصص لرمي النفايات.

وأشعلت هذه الصور العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء المغاربة في تفاعلهم معها عن حزنهم الشديد للأوضاع التي يعيشها المتشرودون في شوارع المدن المغربية، بينما أكد آخرون أن الصور معبرة جدا وهي ر سالة للحاقدين على الوطن، أكد من خلالها المتشرد عن وطنيته الصادقة بالرغم من ظروفه الإجتماعية القاسية.