عاجل.. السعودية تكشف حقيقة احتجاز ولي العهد السابق ومنعه من السفر ﻿

"شوف تيفي"
نفى مسؤول سعودي اليوم الخميس، أنباء عن تحديد إقامة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف في القصر ومنعه من السفر للخارج بعد أن حل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، وذلك حسب ما كشف عنه وكالة "رويترز" البريطانية.
وردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز قال المسؤول لرويترز "هذا ليس صحيحا، 100 في المئة".
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