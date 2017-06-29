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مثير وبالصور..معلمة تاريخية بفاس تحولت إلى وكر للمجرمين وقطاع الطرق وممارسة الدعارة

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 05:06 مثير وبالصور..معلمة تاريخية بفاس تحولت إلى وكر للمجرمين وقطاع الطرق وممارسة الدعارة | مجتمع
مثير وبالصور..معلمة تاريخية بفاس تحولت إلى وكر للمجرمين وقطاع الطرق وممارسة الدعارة
تحولت قصبة مولاي الحسن بالأطلس بفاس والتي تعتبر من بين أقدم المعالم التاريخية بالعاصمة العلمية ، لوكر للمجرمين وقطاع الطرق وتجار المخدرات.

''شوف تيفي''

تحولت قصبة مولاي الحسن بالأطلس بفاس والتي تعتبر من بين أقدم المعالم التاريخية بالعاصمة العلمية ، لوكر للمجرمين وقطاع الطرق وتجار المخدرات.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن قصبة مولاي الحسن تعيش وضعية كارتية، بسبب الإهمال الذي طالها في السنوات الأخيرة، ما استغلها البعض ليحولها إلى مكان للاتجار بالمخدرات والخمور وممارسة الجنس المحرم.

وأكد المصدر ذاته أن ساكنة القصبة، من المحتمل أن تقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بوقفة احتجاجية، لمطالبة المسؤولين المكلفين بتسيير الشأن العام بالتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المجرمين مولاي الحسن الأطلس المعالم التاريخية

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