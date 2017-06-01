قاضي التحقيق يستمع تفصيليا لثلاثة من معتقلي حراك-الريف بسجن عكاشة وغياب آخر عن الحضور ﻿

إستمع قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشية اليوم الأربعاء، إلى المجموعة الأولى من المعتقلين، في إطار التحقيق التفصيلي، والبالغ عددهم أربعة بينهم ثلاثة في حالة

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إستمع قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشية اليوم الأربعاء، إلى المجموعة الأولى من المعتقلين، في إطار التحقيق التفصيلي، والبالغ عددهم أربعة بينهم ثلاثة في حالة إعتقال بسجن عكاشة فيما الرابع متابع في حالة سراح.



وصرح المحامي والعضو بهيئة الدفاع، سعيد بن حماني أن ثلاثة معتقلين بسجن عكاشة إستمع لهم اليوم قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في إطار التحقيق التفصيلي، حيث استمع قاضي التحقيق لإفادة المعتقلين الثلاثة المتواجدين بسجن عكاشة، فيما غاب آخر يتابع في حالة سراح بسبب عدم إستدعائه بشكل قانوني.



وأضاف بن حماني، أن المعنيين بالأمر متابعون بتهم ''المس بأمن الدولة الداخلي والعصيان المسلح وإضرام النار والإعتداء على القوات العمومية''، في حين أن السلطات المختصة، قامت اليوم الأربعاء بمنع وقفة تضامنية دعت لها لجنة مساندة معتقلي حراك الريف أمام سجن عكاشة.