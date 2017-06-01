شرطة بركان توقف نشاط مروج مخدر الإكستازي ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمدينة بركان يومه الأربعاء من توقيف شخص ثلاثيني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمدينة بركان يومه الأربعاء من توقيف شخص ثلاثيني يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن توقيف المشتبه به يأتي في إطار البحث القضائي الذي تباشره مصالح الأمن الوطني تحت إِشراف النيابة العامة، في قضية حجز 52.300 قرص من مخدر الإكستازي في حقيبة غير مصحوبة على متن حافلة للنقل الدولي شهر يونيو الجاري بميناء الناظور.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الموقوف قد حضر إلى مقر الأسفار الدولية المالكة للحافلة التي كانت تحمل المخدرات المحجوزة وذلك من أجل تسلم الحقيبة المرسلة باسمه من مدينة دوسلدورف الألمانية والتي تبين أنها تضم كمية مهمة من مخدر الإكستازي.

للإشارة، فقد تم الإحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة وذلك لتحديد ظروف وملابسات القضية.