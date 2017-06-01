 حزب بنعبدالله يرهن تجاوز إحتجاجات الحسيمة بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء ﻿
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حزب بنعبدالله يرهن تجاوز إحتجاجات الحسيمة بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 03:41 حزب بنعبدالله يرهن تجاوز إحتجاجات الحسيمة بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء | بوليتيك
حزب بنعبدالله يرهن تجاوز إحتجاجات الحسيمة بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء
سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية بإيجابية مضامين التعليمات الملكية بمناسبة إنعقاد المجلس الوزاري، مؤكدا على ضرورة التقيد بهذه التعليمات، ''بما من شأنه أن يشكل مدخلا أساسا لتوفير أجواء

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سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية بإيجابية مضامين التعليمات الملكية بمناسبة إنعقاد المجلس الوزاري، مؤكدا على ضرورة التقيد بهذه التعليمات، ''بما من شأنه أن يشكل مدخلا أساسا لتوفير أجواء التهدئة المطلوبة، ويمكن من استعادة ثقة المواطنات والمواطنين في نجاعة تدخلات السلطات والمؤسسات العمومية المسؤولة على تنفيذ الأشغال الخاصة بهذه المشاريع على أرض الواقع''.

وعبر المكتب السياسي عن أسفه وحزنه لما عرفته منطقة الحسيمة من أحداث يوم الاثنين المنصرم، و''يدعو إلى التقيد بضوابط دولة الحق والقانون والمؤسسات في ممارسة حق الاحتجاج، كما في كل التدابير المتعلقة بحفظ الاستقرار وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن، باحترام تام لحقوق الإنسان، وصون كامل للحريات التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين''.

كما شدد المكتب السياسي من خلال بلاغ له، ''على أن السير في هذا الاتجاه هو ما سيضمن إنجاز الإصلاحات المطلوبة التي يبقى نجاحها رهينا بتوفير أجواء الاستقرار والهدوء، بعيدا عن أي استغلال سياسوي ضيق وغير مجدي، للعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة، وتمتين الجبهة الداخلية وتقوية اللحمة الوطنية، بما يمكن بلادنا من مجابهة ما هو مطروح عليها من تحديات''.

ودعا المكتب السياسي للحزب عقب إجتماع له اليوم، ''الحكومة لتحمل كامل مسؤوليتها في التدبير الجدي والفعال لهذا الملف، خاصة من خلال الانكباب على تسريع وتائر إنجاز الاوراش المفتوحة، وتفعيل مختلف قنوات التواصل المتاحة مع ساكنة إقليم الحسيمة، بما يمكن من التوصل، في أقرب الآجال، إلى مخرجات ملموسة تعيد الثقة وتوفر أجواء التهدئة التي تمكن من إنجاز المشاريع المبرمجة، وذلك في اطار من التعاون والحوار والتشارك، وفي جو من الاستقرار والسكينة، بإسهام من كل الاطراف''.

وبنفس هذه الروح الإيجابية، توجه المكتب السياسي ''الى الفاعلين في الحركة الاحتجاجية المطلبية، من أجل تغليب المصلحة الوطنية، واستحضار دقة المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادنا وشعبنا، والاسهام في خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الوضع الحالي، خاصة بعد النفَس الايجابي القوي الذي احدثه البلاغ الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري الأخير، وما تضمنه من تعليمات ملكية واضحة، وبعد ما أعلنته الحكومة من تجديد للالتزامات الملقاة على عاتقها، بما يمكن من فتح آفاق جديدة أمام مسار التنمية الشمولية بإقليم الحسيمة وباقي ربوع البلاد''.

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