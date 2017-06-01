تسوية الوضعية القانونية ل 3000 مدرب لتعليم السياقة بقرار وزاري ﻿

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، اليوم الخميس 29 يونيو 2017، عن فتح باب الترشيح للحصول على رخصة مدربي تعليم السياقة غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية والمزاولين لهذه المهنة لمدة سنتين قبل 11

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أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، اليوم الخميس 29 يونيو 2017، عن فتح باب الترشيح للحصول على رخصة مدربي تعليم السياقة غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية والمزاولين لهذه المهنة لمدة سنتين قبل 11 غشت 2016، أي قبل دخول القانون رقم 116.14 المتعلق بتغير وتتميم مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ.



ووفق بلاغ الوزارة، فالقرار يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية لمدربي تعليم السياقة بدون رخصة، المقدر عددهم بأكثر من 3000 مدرب، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مقتضيات المادة 313 من هذا القانون، والتي تفتح للمعنيين المجال للتقدم للوزارة الوصية لاجتياز مباراة الحصول على رخصة مدرب داخل أجل لا يتجاوز سنة من صدور القانون بالجريدة الرسمية. وذلك في انسجام مع ما تضمنه عقد البرنامج الموقع سنة 2014 بين الوزارة الوصية ومهنيي هذا القطاع.

وحسب البلاغ الذي تم نشره على موقع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن هذه المباراة تبقى مفتوحة في وجه الأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب لمدة سنتين متصلتين على الأقل قبل تاريخ 11 غشت 2016، وفق شروط مرفقة بإعلان المباراة أمام المترشحين.