نايضة في أوكرانيا شوفو شنو واقع ﻿

أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم الأربعاء عن مقتل أحد عناصرها وإصابة 4 آخرين في انفجار سيارة بمقاطعة دونيتسك شرق البلاد حسب مصادر إعلامية.

شوف تيفي

أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم الأربعاء عن مقتل أحد عناصرها وإصابة 4 آخرين في انفجار سيارة بمقاطعة دونيتسك شرق البلاد حسب مصادر إعلامية.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن المتحدثة باسم الشرطة يلينا جيتليانسكايا أكدت في تصريحات لها اليوم أن عنصرا من الشرطة لقي مصرعه فيما أصيب 4 آخرون في انفجار سيارة بمقاطعة دونيتسك مشيرة إلى أن الحادث تم تصنيفه على أنه هجوم إرهابي، وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العسكرية باشرت التحقيق في الهجوم.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن التفجير الذي كان على الأرجح ناجما عن عبوة ناسفة وقع في منطقة قسطنطينوفكا وهي من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة دويتسك.

هذا وكانت الشرطة الأوكرانية قد أعلنت أمس مقتل العقيد في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ماكسيم شابوفال جراء انفجار سيارته في العاصمة كييفدولي