يا ربي السلامة..جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب بمراكش+تفاصيل مؤلمة ﻿

اهتز دوار القايد بجماعة حربيل ''تامنصورت'' ضواحي مراكش، مساء اليوم الاربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني بعد تعرضه لطعنات سكين من طرف غريمه.

''شوف تيفي''

اهتز دوار القايد بجماعة حربيل ''تامنصورت'' ضواحي مراكش، مساء اليوم الاربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني بعد تعرضه لطعنات سكين من طرف غريمه.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها، فإن الجاني ترصد بالضحية إلى أن وصل إلى جوار حمام الدوار قبل أن يباغثه بأربع طعنات سكين غادرة على مستوى البطن سقط على إثرها الهالك أرضا وسط بركة من الدماء.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية، تم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بمراكش قبل أن يفارق الحياة داخل سيارة الإسعاف على مشارف مدينة مراكش، ليتم إيداع جثمانه بمستودع الأموات بباب دكالة بناء على تعليمات النيابة العامة فيما فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت تحقيقا في ظروف وملابسات جريمة القتل وإطلاق مذكرة بحث وطنية في حق الجاني الذي لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة.