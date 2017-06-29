شاب مغاربي تزوج بأجنبية كبر منو...شوفو شنو دار ليها ﻿

نشرت جريدة “دي صن” البريطانية المعروفة قصة سيدة بريطانية تعرفت على شاب تونسي وتزوجت منه عرفيا ليحتال عليها ويسلبها 35 الف جنيه استرليني.

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نشرت جريدة “دي صن” البريطانية المعروفة قصة سيدة بريطانية تعرفت على شاب تونسي وتزوجت منه عرفيا ليحتال عليها ويسلبها 35 الف جنيه استرليني.

وقالت الجريدة في مقال بعنوان “قلب امرأة محطم” أن السيدة البريطانية مطلقة وتبلغ من العمر 54 سنة وهی أم لستة أبناء من زوجها السابق.

تعرفت سنة 2012 على شاب تونسي عبر موقع التواصل الاجتماعی فايس بوك حيث تمكن من إقناعها بأنه احبها وأن فارق العمر بينهما ليس له معنى، ثم ذهبت معه إلى تونس وهناک أقنعها بأنه يجب ان يتزوج بها عرفيا لأن وضعه المادي لا يسمح.

وأضافت “دي صن ” أن السيدة البريطانية وبالرغم من نصائح أبنائها فقد تعلقت بالشاب التونسي وبقيت تنفق عليه وعلى عائلته الفقيرة قبل أن تعطیه بطاقتها البنكية ليلهف منها 35 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 110 مليون تونسي ليرسل فی الأخیر رسالة عبر الواتساب ويعلن نهاية الحب الوهمی.