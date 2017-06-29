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مثير وبالصورة..بعد إطلاق سراحه: الناشط الريفي أعمراشن دخل طول وعرض فرئيس الحكومة العثماني | بوليتيك

مثير وبالصورة..بعد إطلاق سراحه: الناشط الريفي أعمراشن دخل طول وعرض فرئيس الحكومة العثماني

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مثير وبالصورة..بعد إطلاق سراحه: الناشط الريفي أعمراشن دخل طول وعرض فرئيس الحكومة العثماني

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 02:55 مثير وبالصورة..بعد إطلاق سراحه: الناشط الريفي أعمراشن دخل طول وعرض فرئيس الحكومة العثماني | بوليتيك
مثير وبالصورة..بعد إطلاق سراحه: الناشط الريفي أعمراشن دخل طول وعرض فرئيس الحكومة العثماني
عبر الناشط الريفي المرتضى أعمراشن، عن استيائه الشديد من التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، يومه الأربعاء، بخصوص الوضع في مدينة الحسيمة، موضحا أن العثماني لم يدرس ما يحدث بالمنطقة

''شوف تيفي''

عبر الناشط الريفي المرتضى أعمراشن، عن استيائه الشديد من التصريحات التي أدلى بها سعد الدين العثماني، يومه الأربعاء، بخصوص الوضع في مدينة الحسيمة، موضحا أن العثماني لم يدرس ما يحدث بالمنطقة ومعطياته تستند إلى قنوات مشوشة.

وأوضح أعمراشن بأن خطاب العثماني في هذه اللحظة غير مفيد دون إطلاق سراح المعتقلين، قائلا في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفايسبوك قبل قليل '' هذا الخطاب كان سيكون مفيدا قبل اعتقال رفاقنا، أما اليوم فأي خطاب بدون إطلاق سراح جميع المعتقلين لا جدوى منه حتى لو قمت ببناء قصر لكل مواطن بالحسيمة''.

وكتب أعمراشن في تدوينته '' نداء السيد سعد الدين العثماني -مع احتراماتنا له- لساكنة الحسيمة اليوم يدل على أن الرجل لا يدرس ما يحدث بالمنطقة ومعطياته تستند إلى قنوات مشوشة، فهذا الخطاب كان سيكون مفيدا قبل اعتقال رفاقنا، أما اليوم فأي خطاب بدون إطلاق سراح جميع المعتقلين لا جدوى منه حتى لو قمت ببناء قصر لكل مواطن بالحسيمة، والمخولون من أجل التجاوب مع المطالب التنموية هم خلف القضبان''.

تجدر الإشارة إلى أن الناشط الريفي أعمراشن، الذي كان معتقلا بسجن الزاكي بسلا، تم منحه السراح المؤقت عقب وفاة والده الأسبوع الماضي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المرتضى أعمراشن سراح المعتقلين سعد الدين العثماني

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