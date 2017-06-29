خطيروبالصور..مواطن اشترى دواء من الصيدلية بكازا لقاه'' بريمي'' ﻿

كشف مواطن بيضاوي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' عن غضبه واستيائه الشديد عقب تأكده من وجود مادة غريبة بدواء قام باقتناء من صيدلية بحي الحبوس بالبيضاء.

''شوف تيفي''

كشف مواطن بيضاوي في اتصال له مع ''شوف تيفي'' عن غضبه واستيائه الشديد عقب تأكده من وجود مادة غريبة بدواء قام باقتناء من صيدلية بحي الحبوس بالبيضاء.

وأوضح هذا المواطن، بأنه توجه إلى إحدى الصيدليات بحي الحبوس، واقتنى منها دواء لعلاج طفله المريض، ولحظة منحه جرعة من الدواء لابنه تفاجأ بوجود مادة غريبة بداخله بالرغم من أن التاريخ الموجود به يشير إلى أنه لازال صالحا حيث أن مدة صلاحيته ستنتهي بعد ثلاثة سنوات.

وطالب هذا المواطن وزارة الصحة والمسؤولين عن قطاع الصحة والصيدلة بفتح تحقيق، مؤكدا أن هذا الدواء الذي وصفه بـ ''البريمي''، بدل أن يساهم في علاج ابنه فإنه كان من المحتمل أن يتسبب في تعرضه لحادث خطير لولا الألطاف الإلهية .