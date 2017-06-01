 مفاجأة..الكرطومي يتراجع عن تصريحاته المصورة حول ملفات الإختلاس ''باكيا'' أمام القضاء ﻿
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مفاجأة..الكرطومي يتراجع عن تصريحاته المصورة حول ملفات الإختلاس ''باكيا'' أمام القضاء

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 02:29 مفاجأة..الكرطومي يتراجع عن تصريحاته المصورة حول ملفات الإختلاس باكيا أمام القضاء | بوليتيك
مفاجأة..الكرطومي يتراجع عن تصريحاته المصورة حول ملفات الإختلاس ''باكيا'' أمام القضاء
تراجع ''مراد الكرطومي'' المعروف بنشره فيديوهات حول ملفات إختلاسات بمشاريع بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضار، عن تصريحاته المصورة، معبرا عن أسفه للإتهامات التي وجهها لبعض القضاة بالمشاركة

شوف تيفي

تراجع ''مراد الكرطومي'' المعروف بنشره فيديوهات حول ملفات إختلاسات بمشاريع بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضار، عن تصريحاته المصورة، معبرا عن أسفه للإتهامات التي وجهها لبعض القضاة بالمشاركة في ملفات إختلاسات والإستفاذة منها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد اعتذر ''الكرطومي'' عن إتهاماته السابقة، بعد مطالبته بالأدلة التي يتوفر عليها في الإتهامات التي وجهها لأشخاص ذكرهم بالصفة والإسم، حيث رد الكرطومي بثأثر شديد بأنه لايتوفر على الأدلة، قبل أن يغادر قاعة جلسة المحاكمة، بصعوبة نظرا لشعوره بآلام في إحدى قدميه.

ووفق ذات المصادر، فقد تم تأجيل الجلسة إلى 3 يوليوز المقبل، حيث تفاجأ الحاضرون بتراجع الكرطومي عن مواقفه السابقة عبر الإعتذار بحرقة لم يستطع معها حبس دموعه وسط ذهول الحاضرين للجلسة بالمحكمة الإبتدائية بعين السبع بالدار البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الكرطومي الإعتذار الدار البيضاء شوف تيفي

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