قاضي يسقط في فخ منعش عقاري و يقتني220 هكتارا بوثائق مزورة ﻿

أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، ضباط المركز القضائي للدرك الملكي الأسبوع الماضي بالتحقيق في شكاية قاض سابق كان يشغل نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بعدما

شوف تيفي



أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، ضباط المركز القضائي للدرك الملكي الأسبوع الماضي بالتحقيق في شكاية قاض سابق كان يشغل نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بعدما إقتنى 220 هكتارا تبين من خلال أبحاث الضابطة القضائية أنها تدخل ضمن أراضي الجموع لضواحي بولمان.



وحسب ''الصباح'' باع منعش عقاري والذي يشتغل في الآن نفسه وسيطا عقاريا بتمارة الأراضي إلى شركة عقارية بمنطقة الهرهورة، لتكتشف الشركة أن الأراضي مسجلة ضمن أراضي الجموع حسب شهادت التحديد الإداري التي أنجزها قائد ببولمان وحصلت عليها النيابية.



ووفق ذات المصدر، مباشرة بعد إيداع قاضي التحقيق المنعش العقاري سجن سلا، تقدم المسؤول القضائي بشكاية إلى وكيل الملك بعدما فشلت في محاولة إقناع المنعش بحل المشكل وإرجاع قيمة البيع المحددة في 80 مليون سنتيم.