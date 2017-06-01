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قبل إجتماع الأمانة العامة ''للبيجيدي '' قوة بن كيران تخيف العثماني المرتبك

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 01:56 قبل إجتماع الأمانة العامة للبيجيدي قوة بن كيران تخيف العثماني المرتبك | بوليتيك
قبل إجتماع الأمانة العامة ''للبيجيدي '' قوة بن كيران تخيف العثماني المرتبك
ينتظر أعضاء حزب العدالة والتنمية بشغف مخرجات إجتماع الأمانة العامة للحزب المرتقب يوم غد الخميس، وسط تخوفات من تطور الخلاف بين عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب وكل من مصطفى الرميد وسعد الدين

شوف تيفي

ينتظر أعضاء حزب العدالة والتنمية بشغف مخرجات إجتماع الأمانة العامة للحزب المرتقب يوم غد الخميس، وسط تخوفات من تطور الخلاف بين عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب وكل من مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فإجتماع الغد هو بداية للنقاش المعمق حول الأوضاع الداخلية للحزب التي وصفها بن كيران ذات يوم بالكارثية، حيث ينتظر أن يكون الإجتماع مصيريا لتحديد موقف الحزب من عدد من القضايا والأحداث بدءا من تشكيل سعد الدين العثماني للحكومة ومرورا بموقف الفريق النيابي ووصولا للمؤتمر المقبل.

وأضاف ذات المصدر، أن سعد الدين العثماني يعول كثيرا على وزراء الحكومة الحالية باسم الحزب والأعضاء بأمانته العامة، لإستخراج بلاغ عقب الإجتماع يتضمن مساندة قرارات الحكومة الأخيرة، سيرا على نفس النهج إبان الحكومة السابقة وهو مايرفضه بن كيران و 8 أعضاء آخرين بالأمانة العامة للحزب وصقوره.

‫شوف تيفي

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العثماني الغجتماع الحكومة الإجتماع شوف تيفي

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