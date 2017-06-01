مصدر مسؤول: إصابة نحو 80 شرطيا في أعمال العنف بالحسيمة وإمزرون ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر وصفته بالمسؤول أن أعمال العنف التي شهدتها مدينة الحسيمة خلال اليومين الماضيين، خلفت إصابة نحو ثمانين شرطيا بجروح.

''شوف تيفي''

كشفت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر وصفته بالمسؤول أن أعمال العنف التي شهدتها مدينة الحسيمة خلال اليومين الماضيين، خلفت إصابة نحو ثمانين شرطيا بجروح.

وقال مصدر في السلطة المحلية لفرانس بريس إن خمسين عنصرا من قوات الأمن أصيبوا بجروح الاثنين، أول أيام عيد الفطر في المغرب، في مواجهات بمدينة الحسيمة معظمهم أصيبوا بالرشق بالحجارة.

وأضافت الوكالة الفرنسية أن 29 شرطيا، أصيبوا في مواجهات أمس الثلاثاء في امزورن، بينما ساد الهدوء بالحسيمة في نفس اليوم، مؤكدة من خلال المصدر المسؤول أن جميع الجرحى في صفوف رجال الشرطة، غادروا يومه الأربعاء المستشفى.