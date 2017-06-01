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صادم وجد خطير..شوفو شنو لقاو في قبر حفروه السحارة والمشعوذين بالصخيرات+فيديوهات

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 01:36 صادم وجد خطير..شوفو شنو لقاو في قبر حفروه السحارة والمشعوذين بالصخيرات+فيديوهات | مجتمع
صادم وجد خطير..شوفو شنو لقاو في قبر حفروه السحارة والمشعوذين بالصخيرات+فيديوهات
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو جد صادم، يظهر عثور مواطن بقبر والده بأحد المقابر بمدينة الصخيرات على أشياء تم استخدامها في أمور لها علاقة بالسحر

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو جد صادم، يظهر عثور مواطن بقبر والده بأحد المقابر بمدينة الصخيرات على أشياء تم استخدامها في أمور لها علاقة بالسحر والشعوذة.

وأوضح صاحب الفيديو أن مجهولين، قاموا بحفر قبر والده، ودفنوا به بعض الأشياء المستخدمة في السحر والشعوذة وذلك في اليوم الموالي لليلة القدر .

وعبر هذا الشخص كما يظهر في الفيديو عن غضبه واستيائه الشديد من استغلال قبر والده في الشعوذة، وهو الأمر الذي جعل نشطاء يتفاعلون معه، معبرين بدروهم عن استنكارهم الشديد للقيام بمثل هذه الممارسات التي تؤكد جهل بعض المتخلفين الغارقين في الدجل والخرافات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي السحر الشعوذة قبر

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