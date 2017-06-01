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مثير..شوفو شنو لقاو داخل حقيبة قادمة من ألمانيا في وسط وكالة أسفار دولية ببركان

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 00:16 مثير..شوفو شنو لقاو داخل حقيبة قادمة من ألمانيا في وسط وكالة أسفار دولية ببركان | حوادث و حقوق
مثير..شوفو شنو لقاو داخل حقيبة قادمة من ألمانيا في وسط وكالة أسفار دولية ببركان
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به، يأتي في إطار البحث القضائي الذي تباشره مصالح الأمن الوطني، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية حجز 52 ألف و300 قرص من مخدر الإكستازي في حقيبة غير مصحوبة على متن حافلة للنقل الدولي، وذلك بتاريخ 25 يونيو الجاري بميناء الناظور.

وأضاف البلاغ أن المشتبه به كان قد حضر إلى مقر وكالة الأسفار الدولية المالكة للحافلة التي كانت تحمل المخدرات المحجوزة، وذلك من أجل تسلم الحقيبة المرسلة باسمه من مدينة دولسدروف الألمانية، والتي تبين أنها كانت تحتوي على مخدر الإكستازي.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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