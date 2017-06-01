غريب وبالفيديو.. سعودي يُطلق على مولودته اسم "السعودية" وهاعلاش ﻿

أطلق مواطن سعودي اسم'' السعودية'' على ابنته الأولى .

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أطلق مواطن سعودي اسم" السعودية" على ابنته الأولى .

وحسب الفيديو الذي تم تداوله قال الأب إنه أطلق على رضيعته الأولى اسم "السعودية"، ردا على المواطن الكويتي الذي سمى ابنته "قطر".

جدير بالذكر، أنه سبق لمواطن كويتي يدعى طلال العنزي أن أطلق على ابنته اسم قطر ليقدم له مواطن قطري سيارة فاخرة لرضيعته الكويتية كعربون عن المحبة.

وأفادت مصادر قريبة من الأخير، أن اسم قطر جاء بعد مساندته لدولة قطر في ظل أزمة المقاطعة الذي فرضتها عليها ثلاث دول خليجية وهي السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر وبعض الدول الأخرى متهمينها أنها تساند الإرهاب.